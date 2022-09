Foot - Mercato - PSG

PSG : Une nouvelle catastrophe pour Campos ?

Publié le 27 septembre 2022 à 21h30 par Axel Cornic

Cet hiver, Milan Skriniar pourrait bien décider de la suite de sa carrière, puisqu’il se retrouvera à seulement quelques mois de la fin de son contrat. Le Paris Saint-Germain serait prêt à lui offrir un contrat en or, alors que certaines sources parlent de contacts avec l’Atlético de Madrid... mais le principal intéressé semble pour le moment vouloir donner la priorité à l’Inter.

Considéré comme l’un des plus grands défenseurs de ces dernières années en Serie A, Milan Skriniar a également été l’un des noms les plus cités du mercato estival. Il faut dire que du côté du PSG on a fait des pieds et des mains pour le recruter... sans succès. L’Inter s’est en effet montrée inflexible et souhaiterait berner une seconde fois le PSG, en prolongeant Skriniar.

Le PSG offre beaucoup plus que l’Inter

D’après les informations récentes de La Gazzetta dello Sport , le mois d’octobre sera celui de la prolongation de Milan Skriniar pour l’Inter. Or, la dernière offre qui lui a été transmise ne serait pas vraiment satisfaisante, puisque les Nerazzurri seraient disposés à aller maximum à 6,5M€ par an, soit un peu du double du salaire que touche actuellement Skriniar.

Un changement de cap pour Skriniar ?

Convaincu de pouvoir tirer beaucoup plus, le joueur aurait expliqué à ses représentants de fixer la barre un peu plus haut, aux alentours des 7,5M€. Un montant très important, qui ferait de Milan Skriniar le plus gros salaire de l’Inter, loin devant Lautaro Martinez et Marcelo Brozovic. Trop haut toutefois pour le club milanais, qui serait contraint de sacrifier un ou plusieurs joueurs pour y arriver.

Qui donne toujours la priorité à l’Inter