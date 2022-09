Foot - Mercato - PSG

Le Real répond à Mbappé après sa prolongation et lâche une bombe

Publié le 28 septembre 2022 à 11h00 par Bernard Colas

Ce mardi, Florentino Pérez rencontrait plusieurs socios du Real Madrid, l’occasion pour lui de revenir sur certains sujets brûlants du club merengue, et le cas Mbappé a logiquement été abordé. A en croire les propos relayés par la presse espagnole, le président madrilène n’afficherait aucun regret concernant la star du PSG, qui serait toujours la bienvenue du côté du Santiago Bernabéu.

Après cinq années au PSG, Kylian Mbappé avait un choix crucial à faire en fin de saison dernière concernant la suite de sa carrière, entre une prolongation du côté du Parc des Princes et un départ vers le Real Madrid. La seconde option semblait être privilégiée par le natif de Bondy, qui n’a jamais caché son admiration pour le club espagnol. Mais contre toute attente, le Qatar est parvenu à trouver les bons arguments afin de convaincre Kylian Mbappé d’apposer sa signature sur un nouveau bail.

Une prolongation qui interroge déjà

Un contrat qui suscite déjà des interrogations. Alors que le PSG a officialisé en mai dernier la prolongation de Kylian Mbappé pour les trois prochaines années, soit jusqu’en 2025, L’Equipe révélait dernièrement que le champion du monde tricolore s’était en réalité engagé jusqu’en juin 2024, soit pour deux saisons, plus une supplémentaire en option. Kylian Mbappé aurait donc toujours la main sur son avenir, une aubaine pour le Real Madrid, qui n’a pas jeté l’éponge malgré ce qui peut circuler.

Mercato - PSG : Mbappé transféré au Real Madrid, Florentino Pérez a lâché une énorme bombe https://t.co/dbVSCjvXFY pic.twitter.com/pXI3iCvxeP — le10sport (@le10sport) September 28, 2022

Kylian Mbappé n’est pas rejeté par le Real Madrid

A l’occasion d’une rencontre avec les socios du Real Madrid ce mardi, Florentino Pérez a été invité à revenir sur l’échec du club espagnol dans le dossier Kylian Mbappé. D’après les propos de supporters présents à la réunion recueillis par El Chiringuito , le président de la Casa Blanca leur aurait clairement indiqué que la porte du Real Madrid n’était pas fermée pour Kylian Mbappé, et il en serait de même concernant Erling Haaland, qui a pour sa part rejoint Manchester City. Le numéro 7 du PSG est donc toujours dans l’esprit de Florentino Pérez, mais cela ne signifie pas que ce dernier regrette son arrivée avortée cet été.

⚪️"FLORENTINO ha dicho que NO le CIERRA la PUERTA a HAALAND y MBAPPÉ"⚪️👀¡Todos los detalles de la reunión de socios compromisarios del Real Madrid!👀👉Lo vemos con @EduAguirre7 en #ChiringuitoMadrid. pic.twitter.com/j4EfrVp4hz — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) September 28, 2022

Florentino Pérez ne regrette rien