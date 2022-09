Foot - Mercato

Mercato : Entre Mbappé et Haaland, le Real Madrid a tranché

Publié le 28 septembre 2022 à 06h15 par Thomas Bourseau

Dans le cadre du dernier mercato estival, le Real Madrid avait de grands projets pour son attaque avec notamment la venue de Kylian Mbappé qui a finalement prolongé son contrat au PSG. Et à l’avenir, le club merengue aurait déjà prévu de privilégier l’opération Erling Haaland pour 2024.

À l’été 2021, tout semblait clair concernant les plans estivaux de 2022 pour le Real Madrid. The Daily Star révélait à l’époque que la priorité absolue était de trouver un accord contractuel avec Kylian Mbappé pour attirer l’agent du PSG libre, qu’il fallait préparer les 75M€ de la clause libératoire d’Erling Braut Haaland pour le faire venir du Borussia Dortmund et que recruter Paul Pogba en tant qu’agent libre allait boucler le mercato estival de 2022 du Real Madrid.

Le Real s’est planté et a tourné la page Mbappé

Finalement, en mai dernier, Kylian Mbappé a pris le Real Madrid par surprise en prolongeant son contrat au PSG jusqu’en juin 2025 lorsque de son côté, Erling Braut Haaland rejoignait le club dans lequel son père avait joué au début des années 2000, à savoir Manchester City. Pour ce qui est de Paul Pogba, le champion du monde tricolore a fait son retour à la Juventus.

Objectif Haaland en 2024 ?