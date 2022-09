Foot - Mercato - PSG

PSG : Luis Campos lance l’opération prolongations au PSG

Publié le 28 septembre 2022 à 05h00 par Thibault Morlain

Alors que le marché des transferts a dernièrement fermé ses portes, les dossiers sont encore nombreux sur le bureau de Luis Campos. En effet, il était dernièrement expliqué que le conseiller sportif du PSG allait désormais devoir se pencher sur de nombreuses prolongations. Et Campos aurait déjà lancé les premières manoeuvres en ce qui concerne Presnel Kimpembe.

Après avoir dirigé son premier mercato à la tête du PSG, Luis Campos n’en a fini pas fini au sein du club de la capitale. En effet, désormais, le Portugais doit se pencher sur différentes prolongations. Et cela concerne plusieurs joueurs. Lionel Messi et Sergio Ramos sont eux dans la dernière année de leur contrat. De plus, un nouveau contrat serait aussi envisagé pour certains cadres de Christophe Galtier, à l’instar de Marquinhos, Marco Verratti et Presnel Kimpembe.

EXCLU - Mercato - PSG : Après Chelsea, deux autres géants européens ont tenté Kimpembe ! https://t.co/IQvgqjf6MZ pic.twitter.com/LZv78ylW6z — le10sport (@le10sport) September 27, 2022

Une prolongation pour Kimpembe ?

Aujourd’hui, l’international français est sous contrat jusqu’en 2024 avec le PSG, club où il a été formé. Mais cette belle histoire pourrait bien se poursuivre au-delà de cette échéance pour Presnel Kimpembe. En effet, il est donc question d’une possible prolongation pour le défenseur central de Christophe Galtier. Et les premières manoeuvres ont été lancées en coulisses comme le10sport.com vous l’a révélé. En effet, Luis Campos aurait initié les premières discussions informelles dans ce feuilleton Kimpembe. La première étape donc qui devrait s’accélérer dans les semaines à venir. Alors que les discussions vont donc prochainement être officiellement ouvertes, pour le moment, il n’y a aucune offre selon nos informations.

Va-t-il quitter le PSG ?

La question est maintenant de savoir si le PSG et Presnel Kimpembe arriveront à se mettre d’accord. Le défenseur central acceptera-t-il de continuer avec son club formateur ? Cet été, il avait déjà fait un choix fort en ce sens. En effet, courtisé par Thomas Tuchel à Chelsea, mais aussi par Manchester United et la Juventus, Kimpembe avait fermé la porte à un départ afin de continuer avec le PSG. Un signal fort en vue d’une future prolongation ? A suivre…