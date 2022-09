Foot - Mercato - Real Madrid

Haaland prépare un sale coup à Ancelotti pour un transfert à 93M€

Publié le 25 septembre 2022 à 15h00 par Bernard Colas

Courtisé par le Real Madrid en vue du prochain mercato estival, Jude Bellingham affole également la Premier League, où la plupart des mastodontes souhaitent s’attacher ses services. Dans ce dossier, Manchester City pourrait avoir l’avantage grâce à la présence d’Erling Haaland dans l’effectif de Pep Guardiola, le Norvégien étant proche de l’international anglais du Borussia Dortmund.

Grâce en partie à son trio composé de Toni Kroos, Luka Modric et Casemiro, le Real Madrid a dominé l’Europe ces dernières années. Si les deux premiers cités évoluent toujours sous les ordres de Carlo Ancelotti, cela n’empêche pas Florentino Pérez de préparer l’avenir afin d’assurer une transition efficace. Une année après Eduardo Camavinga, Aurélien Tchouameni a rejoint le Real Madrid et n’a pas traîné avant de s’imposer dans l’entrejeu, et l’ancien de l’AS Monaco pourrait être rejoint par Jude Bellingham.

Bellingham plaît au Real Madrid, mais pas seulement

C’est en tout cas la volonté du Real Madrid. D’après la presse étrangère, le club espagnol lorgne Jude Bellingham, étincelant avec le Borussia Dortmund du haut de ses 19 ans. Le niveau de l’international anglais n’est pas passé inaperçu dans son pays puisque la plupart des cadors de Premier League comptent également tenter leur chance. Liverpool, Chelsea, Manchester United et City sont à l’affût, et Pep Guardiola pourrait avoir l’avantage.

Haaland pourrait jouer un rôle majeur dans le dossier Bellingham