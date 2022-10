Foot - Mercato - FC Nantes

Mercato - FC Nantes : Surprise, Kombouaré a recruté un crack de l'ASSE

Publié le 6 octobre 2022 à 07h00

Arthur Montagne

En fin de contrat, Bilal Benkhedim a quitté l'ASSE cet été. Longtemps considéré comme un grand espoir des Verts, le jeune milieu offensif n'avait plus fait parler de lui depuis plusieurs semaines et réapparait... au FC Nantes où il a visiblement signé en catimini.

Cet été, le mercato a été source de tension au FC Nantes. En effet, alors que les Canaris retrouvaient l'Europe, Antoine Kombouaré espère voir débarquer plusieurs recrues d'envergure. Mais il a finalement été du recrutement nantais qui a vu débarquer Moussa Sissoko transféré en provenance de Watford pour environ 2M€ tandis que Mostafa Mohamed et Evann Guessand ont été prêtés respectivement par Galatasaray et l'OGC Nice. Dans les dernières heures du mercato, Ignatius Ganago a complété un recrutement qui a bien failli pousser Antoine Kombouaré à la démission. Mais le Kanak est finalement resté, notamment grâce au retournement de situation pour Ludovic Blas.

Au détour d'une visite sur le site officiel du #FCNantes, on apprend qu'une ancienne pépite des Verts a signé en douce. Bonne chance à lui ! #ASSE #Benkhedim pic.twitter.com/ix5UapFMFU — Alexandre Corboz (@AlexCorboz) October 5, 2022

Benkhedim réapparait au FC Nantes

Et visiblement, le FC Nantes a également bouclé une autre arrivée dans le plus grand des secrets. En effet, les Canaris ont diffusé plusieurs photos de l'entraînement sur lesquels on aperçoit notamment Bilal Benkhedim qui semble donc avoir signé à Nantes. Aucune précision n'a été communiquée à ce sujet, mais le milieu offensif de 21 ans a quitté l'ASSE cet été alors que son contrat arrivait à échéance. Et il réapparait donc du côté du FC Nantes de façon inattendue. Pour le moment, il semble s'entraîner avec la réserve sous les ordres de Stéphane Ziani.

Un ancien grand espoir de l'ASSE

Buteur et passeur décisif lors de la victoire de l'ASSE en finale de la Coupe Gamberdella en 2019, Bilal Benkhedim était considéré comme l'un des plus grands espoirs de l'ASSE. Mais il n'a finalement jamais réussi à s'imposer chez les Verts et a donc quitté son club formateur à l'issue de son contrat en fin de saison dernière.