Mercato - PSG : Premier couac pour la révolution d’Al-Khelaïfi à Paris ?

Publié le 6 octobre 2022 à 06h45

Thomas Bourseau

Avec l’arrivée de Luis Campos en juin dernier, Nasser Al-Khelaïfi expliquait mettre en place une révolution au PSG dans laquelle Antero Henrique allait jouer un rôle. Cependant, il semblerait que la position du dirigeant portugais soit déjà fragilisée.

En juin dernier, quelques jours après l’officialisation de la nomination de Luis Campos en tant que conseiller football du PSG, le président Nasser Al-Khelaïfi livrait une interview au Parisien dans laquelle il évoquait une véritable révolution en laissant planer le doute sur le poste d’Antero Henrique dans l’organigramme du Paris Saint-Germain. « Cela reste encore à définir. Vous le saurez bientôt. Ce que je peux vous dire à propos de l’organigramme, c’est que nous allons définir précisément les fonctions ».

Des relations fraîches entre Antero Henrique et Luis Campos

Finalement, l’ex-directeur sportif du PSG avait notamment pour but lors du dernier mercato de mener les négociations de transfert et surtout de dégraisser l’effectif parisien, un domaine dans lequel il a excellé lors de son passage à la tête de la direction sportive parisienne. Cependant, Luis Campos ne s’est publiquement et en privé pas montré satisfait du travail d’Antero Henrique.

Une continuité au PSG remise en question pour Henrique ?