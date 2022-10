Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Campos reçoit un terrible message pour ce transfert colossal

Publié le 5 octobre 2022 à 18h30

Amadou Diawara

Pour venir épauler Kylian Mbappé au PSG, Luis Campos aimerait miser sur Rafael Leão. Toutefois, l'AC Milan fermerait totalement la porte à un transfert de son attaquant portugais. Interrogé sur sa situation, Rafael Leão a lâché toutes ses vérités, faisant clairement savoir qu'il se sentait bien chez les Rossoneri.

Alors que le mercato hivernal ouvrira ses portes en janvier, Luis Campos serait déjà sur les starting-blocks. En effet, le conseiller football du PSG prévoirait de recruter un nouvel attaquant pour épauler Kylian Mbappé. Pour mener à bien sa mission, Luis Campos aurait identifié le profil de Rafael Leão, entre autres. Toutefois, ce dernier ne semble pas être déterminé à quitter l'AC Milan.

«Lorsque Milan m'a contacté, ce fut une joie»

Lors d'un entretien accordé à l' UEFA , Rafael Leão a retracé sa carrière, en commençait par revenir sur ses débuts. « J'étais destiné à jouer au football, je vivais dans un quartier pauvre et ce n'était pas facile. Si nous croyons en nous-mêmes, nous pouvons aller loin. J'ai quitté le Sporting à 19 ans et je suis resté à Lille une seule saison. Lorsque Milan m'a contacté, ce fut une joie. J'étais heureux, mais aussi anxieux, car à tout moment, l'un des plus grands clubs d'Europe me voulait. Je ne pouvais pas dire non » , a confié l'attaquant de l'AC Milan, avant de se prononcer sur ses premiers pas difficiles au LOSC.

«Je sens que je suis un atout pour l'équipe et le club»

« Mais arriver dans un nouveau club à 19 ans n'est pas facile. J'ai senti que je ne pouvais pas gérer la pression, que je ne pouvais pas répondre positivement sur le terrain. Je ne pouvais pas rater l'occasion de faire mes preuves, le club n'avait pas l'intention de me vendre. Il a cru en moi. Ce vote de confiance m'a aidé à grandir et à m'améliorer » , a reconnu Rafael Leão.

