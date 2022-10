Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : A Barcelone, le tapis rouge est déroulé pour Lionel Messi

Publié le 6 octobre 2022 à 17h00

Thomas Bourseau

Légende vivante du FC Barcelone, Lionel Messi voit son contrat expirer en fin de saison au PSG. Président du Barça, Joan Laporta aurait préparé le retour de La Pulga en Catalogne, une opération économique possible selon un membre de la direction blaugrana. Explications.

Lionel Messi prêt à revenir au FC Barcelone ? Dans la journée de mardi, la journaliste Veronica Brunati a lâché une bombe. En effet, selon ses informations, le septuple Ballon d’or sera à nouveau un joueur du FC Barcelone à compter du 1er juillet, soit un jour après l’expiration de son contrat actuel au PSG. Cependant, le journaliste Fabrizio Romano a nié dans la foulée une telle avancée en expliquant qu'une offre contractuelle n'avait même pas été soumise par le Barça à la star du PSG. Et bien que le conseiller football Luis Campos et l’ensemble de la direction du Paris Saint-Germain souhaitent conserver Messi en renouvelant son bail, il se pourrait bien que le FC Barcelone ait une véritable carte à jouer.

Laporta ne cache pas ses projets au Barça pour Messi

Ce jeudi, ARA a fait un point sur le feuilleton Lionel Messi et la détermination de Joan Laporta de rapatrier la légende vivante du FC Barcelone au Camp Nou. Le média catalan souligné que le président Laporta n’aurait jamais caché son désir en interne de voir revenir Messi, estimant en outre que ce serait un immense coup de pouce marketing pour le club culé.

«Au Barça, on sait faire des miracles»