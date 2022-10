Foot - Mercato - PSG

Transferts - PSG : Galtier a bouleversé son mercato, il se confie

Publié le 6 octobre 2022 à 15h30

Guillaume de Saint Sauveur

Prolongé par le PSG en juillet dernier avec son premier contrat professionnel, Warren Zaïre-Emery est ensuite passé proche d’un départ en prêt vers le RC Lens. Mais Christophe Galtier a décidé de le retenir pour lui offrir ses grands débuts en Ligue 1, et le jeune milieu de terrain se remémore ce souvenir.

Le 15 juillet dernier, le PSG annonçait la signature du premier contrat professionnel de Warren Zaïre-Emery (16 ans), jeune milieu de terrain particulièrement prometteur et issu du centre de formation. Son profil a rapidement tapé dans l’œil de Luis Campos et Christophe Galtier durant la préparation estival, au point même d’ailleurs que les deux nouveaux hommes forts du PSG aient décidé de bloquer son départ en prêt au RC Lens en toute fin de mercato estival comme l’a annoncé L’EQUIPE.

« C’était incroyable »

Interrogé sur la chaine Made In Paris , Warren Zaïre-Emery raconte la signature de son contrat au PSG : « Il y a eu la signature de mon contrat pro. Une satisfaction puisque ça fait presque dix ans que je suis au club. Je suis passé par l'association, la préformation, le centre et maintenant je me retrouve dans le groupe pro. On ne peut qu'être content et continuer à travailler parce que le plus dur reste à venir. C'était incroyable et on l'a bien fêté après », confie le jeune milieu de terrain, engagé jusqu’en 2025 au PSG. Zaïre-Emery raconte ensuite son intégration en équipe première : « C'est stressant au début mais après on commence à s'y faire. J'ai l'habitude de jouer, je connais mes capacités donc ça va, je ne stresse pas sur le terrain ».

