Mercato - PSG : L'offre XXL du Qatar pour la prolongation de Messi est connue

Libre en fin de saison, Lionel Messi figure dans les petits papiers du FC Barcelone, qui se verrait bien récupérer son ancienne star, mais le PSG ne compte pas se laisser faire. L’écurie parisienne devrait en effet formuler une offre de prolongation à son ancienne star dans les prochaines semaines.

A 35 ans, Lionel Messi s’approche de la fin de sa carrière, mais l’identité du club dans lequel il disputera ses derniers matches est encore inconnue. Et pour cause, celui qui a rejoint le PSG il y a an sera libre en fin de saison, de quoi susciter de nombreuses rumeurs.

Le Barça veut récupérer Messi

En Catalogne, on assure notamment que le FC Barcelone voudrait rapatrier son ancienne star. Les appels du pied en direction de Lionel Messi se multiplient ces derniers mois, ce qui n’est pas anodin comme l’explique Sport ce vendredi. D’après le quotidien sportif, Joan Laporta a fait du retour de Messi une priorité, mais le PSG ne compte pas se laisser faire.



