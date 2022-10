Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG: Les vérités de Luis Suarez sur le transfert de Messi

Publié le 1 octobre 2022 à 09h00 par Amadou Diawara mis à jour le 1 octobre 2022 à 09h15

En fin de contrat le 30 juin 2021 avec le FC Barcelone, Lionel Messi n'a pas trouvé d'accord avec Joan Laporta pour prolonger. Ainsi, la Pulga a fait ses valises et a rejoint le PSG librement et gratuitement. Interrogé ce samedi, Luis Suarez a pris position sur le transfert de Lionel Messi.

Libre de tout contrat le 1er juillet 2021, Lionel Messi était convaincu de pouvoir trouver un accord avec Joan Laporta pour prolonger. Toutefois, à sa grande surprise, la Pulga a dû se trouver un nouveau club cet été-là. En embuscade, le PSG a profité de l'aubaine et a bouclé le transfert de Lionel Messi pour 0€. Lors de la dernière fenêtre du marché, le Barça a réussi à activer des leviers pour réaliser un mercato XXL et prolonger Ousmane Dembélé, et ce, malgré ses gros problèmes financiers.





Lors d'un entretien accordé à Marca , Luis Suarez s'est donc demandé si le cas de Lionel Messi aurait été différent avec ces leviers. « (S'il y avait eu des leviers avec Lionel Messi, peut-être n'aurait-il pas eu à partir ?) Ce sont des décisions prises à ce moment-là et personne ne sait ce qui aurait pu se passer » , a jugé le grand ami de la Pulga , avant d'en rajouter une couche sur son départ du FC Barcelone.

« (Et avec le temps, il est devenu évident que ni vous ni Leo n'étaient les problèmes dans le vestiaire, comme certains l'ont dit) [rires] Cela me permet aussi d'avoir l'esprit tranquille. Dans le vestiaire, nous étions juste une valeur ajoutée. Avec l'expérience, avec les années passées à l'intérieur, mais avec de la performance pour marquer des buts » , a estimé Luis Suarez.

