Transferts - OM : Saliba lâche une grande révélation sur son mercato, Longoria ne va pas apprécier

Publié le 8 octobre 2022 à 03h45

Arthur Montagne

Invité à commenter sa situation, William Saliba est revenu sur son mercato agité. Prêté à l'OM sans option d'achat, le défenseur français avait plusieurs fois fait part de son intention de rester à Marseille. Mais alors que Pablo Longoria a tenté de le conserver, Saliba assure finalement qu'il savait qu'il retournerait à Arsenal.

Durant l'été 2021, l'OM a obtenu le prêt de William Saliba, sans option d'achat. Et durant la saison, l'ancien défenseur de l'ASSE n'a cessé de répéter qu'il se verrait bien poursuivre l'aventure au sein du club phocéen. Pablo Longoria a tenté de trouver une solution, en vain, compte tenu des exigences d'Arsenal. Désormais, William Saliba est titulaire indiscutable avec les Gunners et révèle qu'il savait qu'il reviendrait à Londres.

Saliba savait qu'il reviendrait à Arsenal

« Quand j'étais prêté, ça m'a aidé à me motiver chaque jour en sachant qu'Arsenal me surveillait, était en contact avec moi et que bientôt je serai de retour ici. Mon objectif a toujours été de revenir jouer ici, donc je savais que je devais me battre et travailler beaucoup pendant que j'étais loin du club si je voulais revenir. Le club était en contact avec moi chaque semaine, me donnait des conseils, m'encourageait et je savais qu'ils me soutenaient, même si j'étais en France », lance-t-il sur le site officiel d'Arsenal avant de se projeter sur l'avenir.

«Je veux aider le club à revenir au sommet»