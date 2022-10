Foot - Mercato

Kanté, Messi, Aubameyang… Toutes les infos mercato du 7 octobre

Publié le 7 octobre 2022 à 18h10 - mis à jour le 7 octobre 2022 à 18h10

La rédaction

Alors que le mercato estival a fermé ses portes, l'heure est au bilan, et certains clubs s'activent même déjà pour le mois de janvier. Le 10 Sport vous propose de retrouver les dernières informations sur le marché des transferts.

PSG : Kanté réclame un contrat longue durée à Chelsea

Sous contrat jusqu'en juin prochain avec Chelsea, et alors qu'il est encore et toujours annoncé dans le viseur du PSG qui envisagerait de le récupérer libre l'été prochain, N'Golo Kanté (31 ans) va avoir un choix décisif à faire pour son avenir. L'EQUIPE fait le point sur ce dossier dans ses colonnes et annonce que les Blues , qui ont amorcé les discussions depuis près d'un an pour le prolonger, ont formulé une proposition de 2 ans + 1 en option à Kanté. Mais de son côté, le milieu de terrain tricolore souhaite un contrat plus long pour accepter de rempiler avec Chelsea.



PSG : Le FC Barcelone va bien tenter de récupérer Messi

Lionel Messi et le FC Barcelone, l'histoire n'est peut-être pas terminée ! Le quotidien catalan Sport révèle que Joan Laporta envisage bel et bien de rapatrier le numéro 30 du PSG l'été prochain, d'autant que son contrat arrive à expiration. Et le président du Barça serait même convaincu en coulisses de pouvoir mener à terme son opération rapatriement de Messi. Pour rappel, la direction du PSG aurait prévu d'entamer des négociations avec l'attaquant argentin après la Coupe du Monde pour tenter de le prolonger.



Saliba dit tout sur son passage à l'OM

Revenu à Arsenal cet après une saison très concluante sous la forme d'un prêt sans option d'achat à l'OM, William Saliba raconte cette expérience dans un entretien accordé aux médias officiels des Gunners : « Quand j'étais prêté, ça m'a aidé à me motiver chaque jour en sachant qu'Arsenal me surveillait, était en contact avec moi et que bientôt je serai de retour ici. Mon objectif a toujours été de revenir jouer ici, donc je savais que je devais me battre et travailler beaucoup pendant que j'étais loin du club si je voulais revenir. Le club était en contact avec moi chaque semaine, me donnait des conseils, m'encourageait et je savais qu'ils me soutenaient, même si j'étais en France », confie Saliba.



OL : Aouar avait donné son accord à d'autres clubs

Dans un large entretien accordé à L'EQUIPE ce vendredi, Houssem Aouar justifie son départ avorté de l'OL lors du dernier mercato estival et indique clairement que ce sont ses dirigeants qui ont bloqué son transfert à un an de la fin de son contrat : « Pourquoi avoir refusé de rejoindre le Betis Séville, Nottingham Forest ou Benfica ? Je n'ai pas du tout refusé ! C'était un mercato stressant pour moi. Mais je suis tombé d'accord avec la plupart des clubs qui se sont manifestés. Même Benfica. En plus, vous voyez bien que ce sont des clubs de standings différents, avec différents projets, et je n'ai pas fait obstacle. Malheureusement, l'OL n'a pas pu se mettre de mettre d'accord avec aucun des clubs intéressés », indique Aouar.



Real Madrid : Bellingham en approche pour 100M€ ?

À en croire les révélations du Daily Mail , le Real Madrid serait tout proche de boucler un gros coup sur le marché des transferts avec Jude Bellingham. Le jeune milieu de terrain anglais de 19 ans, sous contrat avec le Borussia Dortmund, serait en négociations avancées avec le club merengue pour une arrivée l'été prochain, dans le cadre d'un transfert à 100M€.



PSG : Campos prêt à tenter un coup XXL avec Aubameyang ?

À peine arrivé du côté de Chelsea en provenance du FC Barcelone, Pierre-Emerick Aubameyang figurerait dans les petits papiers du PSG en marge du mercato estival de 2023. D'ailleurs, le Gabonais ne serait pas contre l'idée de rejoindre le club de la capitale selon Foot Mercato alors que son contrat à Chelsea expirera à l'été 2024.



