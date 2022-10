Foot - Mercato - OL

Mercato - OL : Blanc, Bosz... Un joueur s'enflamme pour la révolution d'Aulas

Publié le 16 octobre 2022 à 15h30

Hugo Chirossel

Après une première année décevante et un mauvais début de saison, l’OL a décidé de se séparer de Peter Bosz. Ce dernier a été remplacé par Laurent Blanc, qui fait son grand retour en Ligue 1, six ans après avoir quitté le PSG. Moussa Dembélé s’est exprimé sur les difficultés rencontrées et sur ce que son nouvel entraîneur allait pouvoir apporter au groupe.

À l’issue de la saison dernière, Peter Bosz avait été maintenu, malgré une huitième place obtenue en Ligue 1. Une position éloignée des objectifs de l’Olympique Lyonnais, mais l’entraîneur néerlandais avait tout de même eu un peu plus de temps pour redresser la barre. Cela n’aura pas fonctionné et après 4 défaites sur les 5 derniers matchs, l’OL a décidé de le remercier.

« Forcément, c'est une situation compliquée pour le club »

« C'était un grand coach, malheureusement ça n'a pas bien fonctionné pour lui », a confié Moussa Dembélé à Téléfoot . « Il n'a pas réussi à nous inculquer ses valeurs et sa philosophie. Mais il y a quand même eu du bon. Je lui souhaite le meilleur pour l'avenir . » Neuvième avant d’affronter le Stade Rennais ce dimanche, l’attaquant de l’OL comprend la colère des supporters lyonnais : « Forcément, c'est une situation compliquée pour le club, les joueurs, le staff et les supporters. (...) Oui je la comprends (la colère des fans, ndlr), c'est logique. J'essaye de me mettre à leur place. Franchement, j'aurais été déçu et en colère contre mes joueurs. Il faut essayer de relativiser, se pencher vers l'avenir et essayer de remonter la pente. »

Notre entretien avec Moussa Dembélé avant la première de Laurent Blanc à la tête de l'OL ce dimanche face à Rennes. Par @BastienAL 💪⚽️⬇️https://t.co/u23zaNzoa7 — Téléfoot (@telefoot_TF1) October 16, 2022

« Il est là pour remettre de l'ordre »