Mercato - PSG : Le clan Haaland confirme, Mbappé a fait capoter un transfert colossal

Publié le 19 octobre 2022 à 15h30

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Impressionnant sous les couleurs du Borussia Dortmund la saison dernière, Erling Haaland a longtemps été une cible pour le PSG. Mais lors du dernier mercato estival, le buteur norvégien a fait le choix de s'engager avec Manchester City. Proche de la famille Haaland, Jan Åge Fjørtoft a confirmé que l'attaquant avait refusé le PSG en raison notamment de Kylian Mbappé.

Erling Haaland a été l'un des acteurs majeurs du dernier mercato estival. Le monde du football voulait connaître l'identité de son prochain club. Les plus grandes équipes européennes ont tenté de le récupérer après son départ du Borussia Dortmund comme le Real Madrid, Chelsea, mais aussi le PSG. Comme annoncé par le10Sport.com dès août 2021, Haaland est très apprécié au sein du club parisien. Mais finalement, le buteur norvégien de 22 ans s'est engagé jusqu'en 2027 avec Manchester City.

Le père d'Haaland avait révélé ses priorités

Ancien joueur de Manchester City et père d'Erling, Alf-Inge Haaland avait justifié cette décision. « Sur notre liste, je pense que Manchester City est la meilleure équipe. Le Bayern Munich est le numéro deux. Nous avons le Real Madrid en numéro trois, le Paris Saint-Germain en numéro quatre » avait-il déclaré.

« Le PSG avait Mbappe. À City, le siège était vacant »

Ce mercredi, Jan Åge Fjørtoft a apporté plus de précisions et a laissé entendre que la présence de Kylian Mbappé n'avait pas aidé le PSG. « La décision était assez évidente. C'est vrai que le Bayern faisait de gros efforts pour lui. Mais le Bayern avait toujours Lewandowski, le Real Madrid avait Benzema et le PSG avait Mbappe. À City, le siège était vacant » a déclaré ce proche de la famille d'Haaland dans des propos rapportés par As .

