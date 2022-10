Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Poussé vers la sortie par Campos, il se lâche sur son transfert

Publié le 19 octobre 2022 à 14h00

En manque de temps de jeu au PSG, Julian Draxler a été contraint de s'exiler pour relancer sa carrière. Et c'est au Portugal que l'international allemand a rebondi, plus précisément au Benfica. Prêté sans option d'achat jusqu'à la fin de la saison, le joueur est revenu sur son départ du PSG et a raconté les coulisses de son transfert.

Recruté par le PSG en janvier 2017, Julian Draxler a vu son horizon s'assombrir, six mois après, avec le recrutement de Neymar. Depuis, l'international allemand était devenu un joueur de rotation. En manque de temps de jeu en Ligue 1, le joueur de 29 ans a décidé de s'envoler vers le Portugal cet été. Draxler a été prêté sans option d'achat par le PSG. Lors d'un long entretien accordé au Youtubeur Gamerbrother, il a justifié son départ lors du dernier mercato.

« J'avais besoin de retrouver mon rythme »

« J 'étais au PSG sans beaucoup de temps de jeu, j'avais besoin de retrouver mon rythme. Je n'ai pas beaucoup de temps pour montrer les choses et c'est bien de jouer la Ligue des champions chaque semaine car cela me donne cet espace » a confié Draxler, qui a raconté les coulisses de son transfert.

« Je pense que le PSG a essayé de faciliter un peu les choses »

« La nuit où j'ai signé pour Benfica a été une nuit blanche, j'étais dans une situation compliquée avec ma femme enceinte. J'ai reçu un appel et j'ai dû dire oui ou non. J'ai répondu oui, j'ai fait mes valises et j'ai dû dire à ma femme que j'allais à Lisbonne. C'était très spontané. Il y avait plusieurs choses à négocier, mais je pense que le PSG a aussi essayé de faciliter un peu les choses » a admis Draxler.

