Neymar, Messi, Benzema… Toutes les infos mercato du 19 octobre

19 octobre 2022

La rédaction

Alors que le mercato estival a fermé ses portes, l'heure est au bilan, et certains clubs s'activent même déjà pour le mois de janvier. Le 10 Sport vous propose de retrouver les dernières informations sur le marché des transferts.

PSG : Chelsea de retour à fond sur Neymar ?

À en croire les révélations du quotidien espagnol El Pais, Neymar a bel et bien vécu un mercato estival agité puisque le PSG a tenté de s'en séparer. Il indique que le seul club concrètement intéressé par le profil de l'attaquant brésilien n'était autre que Newcastle, mais Neymar n'a pas souhaité rallier les Magpies . Par ailleurs, Chelsea a bien été une option et le club anglais aurait refusé le numéro 10 du PSG, ce qu'il regretterait aujourd'hui. El Pais indique en effet que les Blues envisagent désormais de miser gros pour récupérer Neymar, auteur d'un début de saison XXL au Parc des Princes.



PSG : Messi prêt à tout pour retourner au FC Barcelone ?

Lionel Messi et le PSG, c'est bientôt la fin ? Selon les révélations du journaliste Eduardo Inda dans l'émission El Chiringuito , l'attaquant argentin envisage de retourner au FC Barcelone l'été prochain, au terme de son contrat avec le PSG. Néanmoins, Messi ne fera pas son retour dans n'importe quelles conditions et réclame pour cela le départ de Joan Laporta, l'actuel président du club catalan.



Real Madrid : Prolongation imminente pour Benzema

Le journaliste Eduardo Inda a également confirmé au micro d' El Chiringuito que la prolongation de contrat de Karim Benzema avec le Real Madrid, jusqu'en 2024, était imminente : « Ils me disent qu'il va rester au club aussi longtemps qu'il le voudra », précise Inda au sujet du buteur français du Real Madrid, sacré Ballon d'Or 2022.



