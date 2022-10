Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Qatar prolonge Neymar, l'incroyable réaction de Mbappé

Publié le 19 octobre 2022 à 16h15

Thibault Morlain

Alors que le PSG a tenté de se débarrasser de Neymar lors du dernier mercato estival, un an plus tôt, à l'été 2021, le club de la capitale faisait le choix d'offrir un nouveau contrat au Brésilien. Une prolongation qui en avait surpris plus d'un alors. Cela aurait notamment été le cas d'un certain Kylian Mbappé.

Entre Neymar et le PSG, ça n'a pas tout le temps été simple. En 2019, le Brésilien avait notamment fait le forcing pour retourner au FC Barcelone. Il est finalement resté et a réussi à convaincre sa direction de lui offrir un nouveau contrat. Ainsi, à l'été 2021, Neymar a prolongé au PSG, avec qui il est désormais lié jusqu'en 2027.

Le Qatar prolonge Neymar...

Compte tenu de l'histoire entre Neymar et le PSG, cette prolongation avait étonné. Mais le club de la capitale avait surtout souhaité assurer ses arrières. En effet, récemment, L'Equipe Explorer expliquait que si le PSG avait prolongé Neymar, c'était par crainte d'un futur départ de Kylian Mbappé au Real Madrid.

... mais contrarie Mbappé