Benzema, Mbappé, Haaland… Toutes les infos mercato du 18 octobre

Publié le 18 octobre 2022 à 12h02 - mis à jour le 18 octobre 2022 à 12h02

La rédaction

Alors que le mercato estival a fermé ses portes, l'heure est au bilan, et certains clubs s'activent même déjà pour le mois de janvier. Le 10 Sport vous propose de retrouver les dernières informations sur le marché des transferts.

Real Madrid : Benzema a déjà tranché pour son avenir

Sacré Ballon d'Or 2022 lundi soir, Karim Benzema (34 ans) en a profité pour faire le point sur son avenir. Et le buteur français a d'ores et déjà prévu de tirer sa révérence au sein du Real Madrid où il s'apprête à prolonger jusqu'en 2024 : « Je vais prendre ma retraite au Real Madrid. Il n’y a aucune autre option pour moi », a clairement indique Benzema. En outre, selon les révélations du quotidien AS , le buteur français aurait touché un jackpot de 1M€ grâce à cette victoire au Ballon d'Or.



PSG : Pérez ne veut plus entendre parler de Mbappé au Real Madrid

Le président du Real Madrid, Florentino Pérez, a évoqué lundi soir au micro d' El Larguero le dossier Kylian Mbappé, alors que l'attaquant français avait finalement décidé de le recaler pour prolonger avec le PSG en mai dernier : « Ce n'est pas que ça m'ennuie, mais je ne lis même plus les rumeurs sur Mbappé. Nous avons un grand avenir avec Vinicius et Rodrygo. Ce sont de grands joueurs qui peuvent gagner le Ballon d'Or », a confié Pérez, qui aurait pris soin d'éviter Mbappé tout au long de la soirée du Ballon d'Or.



PSG : Benzema a évoqué les choix de Mbappé

Lui aussi interrogé au micro d' El Larguero , Karim Benzema est revenu sur le transfert avorté de Kylian Mbappé au Real Madrid l'été dernier : « Mbappé m’a félicité avant la cérémonie... Nous n’avons pas parlé du Real Madrid. Ce qu’il fait de sa carrière, c’est son histoire », a indiqué le Ballon d'Or 2022 sur l'attaquant du PSG.



Real Madrid : Pérez botte en touche pour Haaland