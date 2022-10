Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : A Doha, on annonce une réunion de crise pour Mbappé

Publié le 18 octobre 2022 à 19h45

La rédaction

Les dernières spéculations autour de Kylian Mbappé ne semblent pas avoir été appréciés du côté de Doha, où l’on, semblait penser avoir tout réglé avec l’énorme prolongation de mai dernier. Les propriétaires du Paris Saint-Germain auraient ainsi exhorté l’attaquant à prendre la parole pour clarifier les choses et désormais, ils voudraient éviter que cela se reproduise.

Il n’a fallu que quelques indiscrétions pour enflammer l’actualité autour du PSG. Star du projet de QSI et surtout prolongé à pris d’or il y a seulement quelques mois, Kylian Mbappé ne serait pas satisfait de la direction prise par son club et souhaiterait déjà partir. Une situation confirmée par plusieurs médias, en France comme à l’étranger.

Mbappé a démenti vouloir partir... en janvier

Normalement assez silencieux sur ce genre de sujet, Kylian Mbappé a pris la parole à la fin d’une semaine très animée, expliquant n’avoir jamais demandé à quitter le PSG au mois de janvier. Une sortie qui a semblé calmer les choses, mais pas pour les propriétaires du club parisien.

Une réunion organisée dans les prochains jours ?