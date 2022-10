Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Qatar trahi, la guerre est déclarée avec Mbappé

Publié le 18 octobre 2022 à 10h15

Arthur Montagne

Alors que Kylian Mbappé aurait réclamé son départ du PSG, à cause des promesses non tenues par sa direction lors de sa prolongation de contrat, du côté de Doha, on se sentirait également trahi par un joueur auquel tout a été accordé.

En mai dernier, Kylian Mbappé recalait le Real Madrid afin de finalement prolonger avec le PSG où son contrat s'achevait. Un sacré retournement de situation dans ce très long feuilleton puisque l'avenir de l'international français semblait s'écrire du côté de l'Espagne. Mais seulement quelques mois après sa prolongation, Kylian Mbappé aurait déjà des regrets puisque selon plusieurs médias, il aurait réclamé son départ du PSG.

Le Qatar aussi se sent trahi par Mbappé

Et pour cause, l'attaquant du PSG se sentirait trahi par sa direction qui n'aurait pas tenu toutes ses promesses, notamment en matière de mercato. Mais selon les informations de L'EQUIPE , la réciproque est aussi vraie. Du côté de Doha, on aurait également ce sentiment de trahison envers un joueur pour lequel le club a répondu à toutes les exigences en lui offrant un poids considérable au PSG.

Mbappé apaise les tensions