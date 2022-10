Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Enorme rebondissement pour le transfert de Saliba

Publié le 18 octobre 2022 à 18h30

Amadou Diawara

Pour étoffer la défense centrale de Christophe Galtier, Luis Campos penserait à boucler le transfert de William Saliba. Toutefois, la direction d'Arsenal serait au travail pour prolonger le contrat - qui court jusqu'au 30 juin 2024 - de son défenseur français. Mais heureusement pour le PSG, les Gunners seraient confrontés à une série d'obstacles pour le renouvellement de bail de William Saliba.

Malgré le recrutement de Nordi Mukiele, Luis Campos voudrait toujours boucler le transfert d'un nouveau défenseur central. Alors qu'il n'a pas réussi à finaliser la signature de Milan Skriniar lors du dernier mercato estival, le conseiller football du PSG n'aurait pas tiré un trait sur lui pour autant.

Mercato - PSG : En coulisses, le Qatar a fait une énorme demande à Mbappé https://t.co/7AdFeF7FI2 pic.twitter.com/XZseiT4idF — le10sport (@le10sport) October 18, 2022

Arsenal est confiant pour la prolongation de William Saliba

En effet, Luis Campos espérerait toujours s'offrir les services de Milan Skriniar, qui est sous contrat jusqu'au 30 juin. En plus de l'international slovaque, le conseiller football du PSG aurait identifié un autre profil en défense centrale. Et il s'agit d'un joueur qui connait déjà très bien la Ligue 1, et l'OM particulier : William Saliba.

Un timing compliqué pour le renouvellement de contrat de Saliba

Toutefois, la direction d'Arsenal ne compterait en aucun cas laisser filer William Saliba dans un avenir proche. Sachant que l'international français sera en fin de contrat le 30 juin 2024, les Gunners s'activeraient pour boucler sa prolongation. En effet, d'après The Athletic , l'écurie anglaise serait actuellement en pourparlers avec le clan Saliba. Et elle serait confiante sur ce dossier.

Arsenal doit rééquilibrer sa masse salariale