Mercato - PSG : Les confidences de cette recrue de Campos après son transfert

Lors du dernier marché des transferts, le PSG s’est considérablement renforcé au milieu de terrain. Déjà ciblé par Leonardo, Fabian Ruiz a été recruté par Luis Campos, débarquant ainsi en provenance de Naples. Et alors que les débuts au PSG n’ont pas été simples comme l’a expliqué le principal intéressé, cela va désormais mieux pour le joueur de Galtier.

Au total, ce sont 6 nouveaux joueurs qui ont été recrutés par le PSG cet été. De nouvelles solutions pour Christophe Galtier, notamment au milieu de terrain. En plus de Vitinha, Renato Sanches et Carlos Soler, Fabian Ruiz a été recruté en provenance de Naples. Débarqué au PSG, l’Espagnol s’est confié sur son transfert.

Voilà quelques semaines maintenant que Fabian Ruiz est arrivé au PSG. Et alors que l’Espagnol prend encore ses marques, cela va de mieux en mieux. Rapporté par La Gazzetta dello Sport , Fabian Ruiz a ainsi expliqué : « Je suis très content. Au début le changement a été un peu difficile. Je me suis entraîné seul un mois et j’ai dû retrouver la forme physique doucement. Je l’ai retrouvée et chaque jour, je me sens mieux ».

