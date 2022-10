Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Campos a identifié le successeur de Mbappé, une offensive imminente annoncée

Publié le 18 octobre 2022 à 17h30

Malgré la sortie de Kylian Mbappé, son avenir continue à faire parler au PSG. Au sein du club parisien, on n'exclut pas un départ en juillet prochain. Se préparant à toutes les éventualités, les dirigeants auraient déjà identifié son successeur. A en croire la presse italienne, Rafael Leão serait courtisé, même si le Milan AC espère étirer son bail dans les prochains jours.

« Je suis très heureux. Je n'ai jamais demandé mon départ en janvier. L'info qui est sortie le jour du match, je n'ai pas compris. Je ne suis impliqué ni de près ni de loin dans cette information. J'étais autant choqué de cette info que tout le monde » a déclaré Kylian Mbappé dimanche dernier. Mais il en faudra plus pour mettre fin aux rumeurs sur son avenir au PSG. Selon L'Equipe , le joueur ne ferme aucunement la porte à un départ en juillet prochain dans ses déclarations. En interne, son malaise serait réel et les premières tensions avec les dirigeants qataris apparaîtraient. Dans ce dossier Mbappé, aucun scénario ne serait écarté par les responsables, qui se préparent au pire.

Le PSG et la Premier League convoitent Leão

Selon les informations de Calciomercato.com , le PSG aurait déjà entamé ses recherches sur le marché et se serait arrêté sur Rafael Leão, auteur de quatre buts en Serie A cette saison et lié au Milan AC jusqu'en 2024. Comme confirmé par le10Sport.com, son nom figurait dans la short-list de Luis Campos cet été. Agé seulement de 23 ans, ce buteur est en constante progression et pourrait rejoindre un top club dans les prochains mois. Manchester City et Chelsea se seraient également manifestés dans ce dossier.

« Nous sommes confiants »

Mais comme annoncé par le Milan AC, par le biais de Frédéric Massara, Leão pourrait bien prolonger son contrat. « Nous sommes confiants de trouver un accord avec Leão et de prolonger son contrat. Nous allons essayer de trouver une solution pour continuer avec Rafa pour une longue période. Son père est ici ce soir, nous parlerons pendant le dîner » a confié le directeur sportif de la formation italienne.

Le Milan AC va offrir un nouveau contrat à Leão