Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Benzema lâche un réponse fracassante sur son avenir

Publié le 18 octobre 2022 à 11h10

Amadou Diawara

Alors qu'il vient tout juste de remporter son premier Ballon d'Or, Karim Benzema a fait une annonce retentissante sur son avenir. Malgré la volonté de l'OL de le rapatrier pour les dernières années de sa carrière, le buteur français compte tirer sa révérence au Real Madrid.

Auteur d'une saison 2021-2022 XXL, Karim Benzema a été auréolé de son tout premier Ballon d'Or ce lundi soir lors de la 66ème cérémonie au Théâtre du Châtelet de Paris. Accompagné de sa famille, le buteur du Real Madrid a fait part de son immense fierté d'avoir remporté le Graal.

Real Madrid : Giroud envoie un énorme message à Benzema après son Ballon d'Or https://t.co/BEIGotTu8n pic.twitter.com/jL5celxIOp — le10sport (@le10sport) October 18, 2022

«Je vais prendre ma retraite au Real Madrid»

« C'est une fierté d'avoir cela devant moi. Je repense à tout ce travail où je n'ai pas lâché depuis tout petit. Après j'ai eu de la motivation car j'ai eu deux modèles, Zizou et Ronaldo. C'est beaucoup de travail, c'est ne rien lâcher et s'entraîner toujours plus. C'est aussi garder ce rêve dans la tête » , s'est réjoui Karim Benzema.

«Il n’y a aucune autre option pour moi»