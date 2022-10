Foot - Mercato - PSG

Mercato : PSG, Barça... Un gros indice dévoilé pour le transfert de Lionel Messi

Publié le 19 octobre 2022 à 16h45

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Depuis plusieurs semaines, la presse espagnole évoque un possible retour de Lionel Messi au FC Barcelone à la fin de la saison, lorsque son contrat avec le PSG aura expiré. Mais à l'heure actuelle, il est difficile de voir l'international argentin retourner en Catalogne en raison de sa relation tendue avec Joan Laporta, président du Barça.

Lié au PSG jusqu'en juin prochain, Lionel Messi est toujours très surveillé par la presse espagnole. Certains médias ont d'ailleurs évoqué un possible retour de l'international argentin en Liga, notamment au FC Barcelone. Mais à l'heure actuelle, le retour de Messi en Catalogne semble illusoire.

Mercato : Énorme polémique sur l'arrivée de Messi, une grosse sanction attendue pour le PSG ? https://t.co/FJvfSnWD8I pic.twitter.com/hhNtGLVFvC — le10sport (@le10sport) October 18, 2022

Un retour au Barça paraît compliqué

Comme annoncé par El Chiringuito, Lionel Messi ne peut cohabiter avec Joan Laporta, déjà président du FC Barcelone lors de son départ au PSG en août 2021. L'international argentin garde de la rancœur envers son ancien dirigeant.

Aucun contact entre Laporta et Messi depuis plus d'un an