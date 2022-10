Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Révélations à 400M€ sur le transfert avorté de Neymar

Publié le 19 octobre 2022 à 09h30

Thibault Morlain

Aujourd'hui, Neymar est donc toujours un joueur du PSG et fait forte impression depuis le début de la saison. Pour autant, les choses auraient pu être différentes pour le Brésilien puisqu'un départ était d'actualité cet été. Aucun transfert ne s'est finalement concrétisé pour le numéro 10 du PSG. Et pour cause...

Bien que Neymar a prolongé avec le PSG à l'été 2021, le Brésilien, désormais lié jusqu'en 2027, n'était plus vraiment en odeur de sainteté auprès des Qataris ces derniers mois. C'est ainsi que lors du dernier marché des transferts, malgré ce contrat longue durée entre les différentes parties, un départ du numéro 10 a fait énormément parler. En effet, les rumeurs se sont multipliées. Le PSG aurait cherché à se débarrasser de Neymar en le proposant un peu partout. En vain. Aujourd'hui, l'international auriverde figure toujours dans l'effectif de Christophe Galtier. Un mal pour un bien finalement quand on voit les performances de l'ancien joueur du FC Barcelone depuis le début de la saison, lui qui affole les compteurs...

Mercato - PSG : Pour Mbappé, le Qatar a pris une décision radicale avec... Leonardo https://t.co/nNsPF38D5M pic.twitter.com/Zfa257GzJM — le10sport (@le10sport) October 19, 2022

Neymar sur le marché

Ce mercredi, El Pais revient sur le mercato estival mouvementé de Neymar, annoncé proche d'un départ du PSG pendant l'intersaison. Et le média espagnol l'assure : Nasser Al-Khelaïfi souhaitait se débarrasser de Neymar et l'avait placé sur le marché des transferts.

Newcastle était intéressé