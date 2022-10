Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le clan Xavi Simons prêt à jouer un sale tour à Campos ?

Publié le 20 octobre 2022 à 06h15

Thomas Bourseau

Parti libre de tout contrat du PSG l’été dernier au grand dam de Luis Campos, Xavi Simons pourrait ne pas revenir de sitôt au Paris Saint-Germain comme il l’a laissé entendre. D’ailleurs, sa représentante aurait échangé avec la Juventus.

Xavi Simons (19 ans) a quitté le PSG lors de la dernière intersaison alors qu’une prolongation de contrat suivie d’un prêt semblait être le plan de Luis Campos tout juste nommé conseiller football. Finalement, le milieu de terrain néerlandais a bel et bien rejoint le PSV Eindhoven, mais libre de tout contrat et non en prêt.

« C’est vrai que j’ai une clause, mais c’est une clause entre moi et le PSV »

D’après différents médias, une clause de rachat comprise entre 10 et 12M€ aurait été convenue avec le PSV Eindhoven. Cependant, Xavi Simons a la main mise sur son avenir comme il l’a fait savoir aux médias du pensionnaire d’Eredivisie. « C’est vrai que j’ai une clause, mais c’est une clause entre moi et le PSV et donc pas avec le Paris Saint-Germain. Si je veux aller au PSG à la fin de la saison, je peux y aller pour un certain montant. Mais pour être honnête, ce n’est pas dans ma tête de bouger à nouveau. ».

