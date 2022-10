Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Zidane, Pochettino… Le verdict tombe pour le Qatar

Publié le 20 octobre 2022 à 09h45

Thomas Bourseau

Mauricio Pochettino n’est plus l’entraîneur du PSG depuis la fin de la saison dernière. Mais il a semblé dernièrement qu’il puisse dans les prochaines semaines faire les affaires des propriétaires qataris dans le feuilleton Zinedine Zidane. Cependant, la vérité serait tout autre.

Zinedine Zidane au PSG ? Le Qatar y penserait toujours. Bien que Christophe Galtier ait été nommé entraîneur du Paris Saint-Germain en juillet dernier seulement, Média Foot a récemment fait savoir que le plan des dirigeants parisiens serait de lancer une offensive pour Zidane lors des prochains mois.

La Juventus prête à laisser un boulevard au PSG pour Zidane grâce à Pochettino ?

D’après les informations de la Gazzetta dello Sport, Mauricio Pochettino pourrait potentiellement prendre la suite de Massimiliano Allegri à la Juventus qui ne ferait plus l’unanimité au sein du club turinois. Ce qui permettrait au PSG de se mettre concrètement à rêver de Zinedine Zidane dont le nom est lié à la Juventus ces dernières semaines bien que l’Equipe de France semble être sa priorité.

L’option Pochettino volerait en éclat à Turin