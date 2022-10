Foot - Mercato - PSG

Transferts : En plein doute avec Mbappé et Messi, le PSG s'attaque à João Félix

Publié le 20 octobre 2022 à 12h00 - mis à jour le 20 octobre 2022 à 13h13

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Alors que l’avenir de Kylian Mbappé et Lionel Messi reste incertain, le PSG préparerait du lourd pour renforcer son attaque. Selon la presse espagnole, Luis Campos voudrait profiter de la situation compliquée de João Félix à l’Atlético de Madrid pour s’attacher ses services afin de le relancer. Après avoir fermé la porte à son départ ces dernières années, les Colchoneros seraient de leur côté enclins à céder leur pépite en cas d’offre satisfaisante.

Arrivé en grande pompe à l’Atlético de Madrid en 2019 dans le cadre d’un transfert estimé à 127M€ après avoir explosé sous les couleurs de Benfica, João Félix peine à faire l’unanimité chez les Colchoneros . Après deux saisons correctes, avec 10 buts au compteur lors de chaque exercice, l’international portugais traverse aujourd’hui une période très délicate. Muet lors de ses 12 apparitions cette saison, João Félix n’apparaît plus comme un titulaire aux yeux de Diego Simeone et peine aujourd’hui à cacher son agacement avec des gestes d’humeur. Ce qui pourrait provoquer son départ dès le mois de janvier.

João Félix veut claquer la porte

Comme l’a récemment indiqué la Cadena COPE , João Félix envisage de claquer la porte pour se relancer ailleurs, et les grandes manœuvres auraient été lancées en interne. « J'ai dit la semaine dernière qu'il avait demandé à quitter l'Atlético par l'intermédiaire de son représentant, qui détient une partie des droits de Joao Félix, Jorge Mendes. Cela a évolué , expliquait dernièrement le directeur du site OK Diario Eduardo Inda sur le plateau d’ El Chiringuito. Jorge Mendes s'est adressé aux clubs qui pourraient être intéressés par la signature de Joao Félix après la Coupe du monde. Les équipes contactées sont le PSG et United. »

Des contacts en cours avec le PSG ?

Ces derniers mois, les Red Devils ont déjà vainement tenté d’attirer João Félix pour remplacer Cristiano Ronaldo, un intérêt qui serait encore d’actualité si l’on en croit AS , mais le quotidien espagnol révèle ce jeudi que le PSG est également passé à l’action pour l’ancienne pépite de Benfica. L’écurie parisienne aurait entamé les discussions avec l’entourage du Portugais pour évoquer un transfert cet hiver. Une opération compliquée à mettre en place, notamment en raison de la concurrence de Manchester United mais aussi du Bayern Munich, sans compter sur la position de l’Atlético de Madrid.

L’Atlético ne ferme plus la porte à un départ