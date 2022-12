Mercato - PSG : L'énorme mise au point de Barcelone sur Lionel Messi

Thibault Morlain

Dans sa dernière année de contrat avec le PSG, Lionel Messi anime le mercato. En effet, la question est de savoir où l'Argentin jouera la saison prochaine. Un retour au FC Barcelone est notamment évoqué. C'est en tout cas le rêve de Joan Laporta. Et voilà qu'en Catalogne, Jordi Cruyff, directeur sportif du Barça, a fait le point ce jeudi sur un possible retour de Messi.

Alors que Lionel Messi s'apprête à disputer un quart de finale de Coupe du monde avec l'Argentine face aux Pays-Bas, son avenir au PSG reste toujours aussi indécis. Comme le10sport.com vous l'a révélé, Luis Campos s'active pour prolonger La Pulga, en fin de contrat à Paris. Mais à côté de cela, des clubs sont à l'affût pour récupérer Messi gratuitement. C'est le cas du FC Barcelone, qui rêve d'un retour du septuple Ballon d'Or.

« Les rêves sont gratuits, mais pas les joueurs »

Et ce jeudi, dans un entretien accordé à Sport , Jordi Cruyff, directeur sportif du FC Barcelone, a été interrogé sur le retour de Lionel Messi. Dans un premier temps, il a alors expliqué : « Le retour de Messi est impossible ? Quand nous parlons de Messi, il y a plusieurs questions, comme celle du fair-play funancier. Les rêves sont gratuits, mais pas les joueurs. Et ce n'est pas que Messi, c'est tout le marché ».

« C'est important qu'un jour il y ait ce câlin final »