Mercato - PSG : Pour le «nouveau Neymar», le Qatar n'a rien pu faire

Considéré comme un crack au Brésil, Endrick intéresse fortement le PSG, le FC Barcelone, mais aussi le Real Madrid. Mais l’attaquant de Palmeiras devrait finalement s’engager avec le club Merengue. Un accord qui permet donc à Florentino Pérez d’assurer la venue du jeune joueur pour l’été 2024. Par ailleurs, Endrick aurait toujours privilégié le club madrilène.

Depuis plusieurs mois, le feuilleton Endrick anime le mercato des plus grands clubs européens, dont celui du PSG, du FC Barcelone ou encore du Real Madrid. Mais l’attaquant de Palmeiras aurait enfin pris une décision sur son avenir et devrait donc rejoindre le club madrilène lors de l’été 2024.

Errores al margen, Endrick y su familia siempre han querido ir al Real Madrid.Pero esto es fútbol y, más o menos en serio, hay que escuchar a todos. Aun así, el Barcelona, sobre todo por temas económicos, ha tenido muy pocas opciones de ficharle desde el principio. https://t.co/N2OHzl9IgE — Mario Cortegana (@MarioCortegana) December 8, 2022

«Chelsea, avec Endrick, a reçu la famille il n'y a pas si longtemps à Londres»

À en croire les informations du journaliste de Marca , Mario Cortegana, sur son compte Twitter , le PSG aurait tout fait pour recruter Endrick, tout comme Chelsea qui aurait reçu le joueur et sa famille il y a peu de temps. « Le PSG a bien bougé. Sa version est maintenant qu'il n'a pas d'argent pour une telle opération, mais ils ont offert plus pour deux joueurs. Chelsea, avec Endrick enseignant l'anglais, a reçu la famille il n'y a pas si longtemps à Londres », écrit le journaliste espagnol.

«Endrick et sa famille ont toujours voulu aller au Real Madrid»