Transferts - PSG : Neymar a raté son coup sur le mercato

Thomas Bourseau

Neymar est l’une des stars incontestées du PSG et a forcément un poids conséquent en interne. Figure forte du football brésilien, le numéro 10 du Paris Saint-Germain a tenté d’inciter Endrick à le rejoindre à Paris, en vain.

Un feuilleton qui animait le mercato du PSG depuis plusieurs semaines a pris fin dans la journée de jeudi. Attentif au marché brésilien avec un intérêt pour Andrey Santos notamment comme le10sport.com vous le révélait dès le 21 juin dernier, Luis Campos semblait également en pincer pour Endrick. Au Brésil, le jeune attaquant de 16 ans de Palmeiras est pressenti pour devenir le nouveau Neymar. Et afin d’aider le conseiller football du PSG dans son initiative de transfert pour Endrick, le numéro 10 du Paris Saint-Germain aurait lui-même mis les pieds dans le plat.

Neymar a essayé d’inverser la tendance en incitant Endrick à le rejoindre au PSG

Dernièrement, ESPN faisait un petit point sur le feuilleton Endrick qui a trouvé son épilogue jeudi avec un transfert au Real Madrid, effectif à l’été 2024 soit au moment de sa majorité. Neymar aurait d’ailleurs ces dernières semaines approché Endrick avec une requête précise : qu’il accepte de le rejoindre en 2024 au PSG. Finalement, Endrick a pris une tout autre décision. Comme Vinicius Jr qui est représenté par son agent, le Brésilien a signé en faveur du Real Madrid.

Mercato - Real Madrid : Endrick recale le PSG et sort du silence https://t.co/yp58gN45sj pic.twitter.com/Acn2vVAGS6 — le10sport (@le10sport) December 15, 2022

«Le Real Madrid, Palmeiras, Endrick et sa famille sont parvenus à un accord»