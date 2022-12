Mercato - PSG : Il est prêt à tout pour quitter le PSG ?

Thibault Morlain

Arrivé au PSG en 2021 en provenance de l'Inter Milan, Achraf Hakimi est aujourd'hui sous contrat jusqu'en 2026. Mais voilà que le Marocain imaginerait déjà un avenir loin du club de la capitale. Et c'est un retour au Real Madrid, où il n'avait jamais vraiment eu sa chance, qui traverserait l'esprit d'Hakimi, qui serait prêt à faire de gros efforts pour cela.

Le nom d'Achraf Hakimi anime actuellement le marché des transferts. Aujourd'hui au PSG, le Marocain a notamment vu son nom être annoncé de retour à l'Inter Milan. Mais voilà que pour l'avenir de l'ami de Kylian Mbappé, il faudrait plutôt regarder du côté du Real Madrid. Formé chez les Merengue, Hakimi ne dirait pas non pour un retour au Bernabeu.

PSG : Effondré après son Mondial, Neymar est attendu de pied ferme par Galtier https://t.co/Mm9POe1pyf pic.twitter.com/UEiWPJY3Ou — le10sport (@le10sport) December 15, 2022

« Il pourrait réduire son salaire pour retourner à Madrid »

Si Achraf Hakimi ne s'est jamais imposé au Real Madrid, il pourrait enfin avoir l'occasion de le faire. Cette idée l'intéresserait d'ailleurs vraiment si l'on en croit un de ses proches. En effet, pour Relevo , dans le clan Hakimi, on a assuré : « Achraf serait ravi de retourner au Real Madrid. Il n'y a pas plus madridista qu'Achraf. Il pourrait réduire son salaire pour retourner à Madrid ».

« C'est chez moi »