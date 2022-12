Transferts - PSG : Il affole le mercato, une audacieuse offensive est lancée

Thomas Bourseau

Jude Bellingham semble avoir les plus grands clubs d’Europe à ses pieds, dont le PSG comme le président Nasser Al-Khelaïfi l’a dernièrement fait savoir. Pour autant, le Borussia Dortmund prévoirait de contrecarrer les plans du Paris Saint-Germain et des prétendants de l’international anglais de 19 ans.

Nasser Al-Khelaïfi est, comme beaucoup, tombé sous le charme de Jude Bellingham. Par l’intermédiaire d’une interview accordée à Sky Sports la semaine dernière au Qatar, le président du PSG affirmait être intéressé par le milieu de terrain de 19 ans du Borussia Dortmund. Pour autant, le PSG aura fort à faire pour rafler la mise dans cette opération au vu de la concurrence XXL.

Manchester City veut prendre la concurrence de vitesse pour Bellingham

D’après 90min , le PSG se lancerait dans une course à la signature plus que délicate au vu de la présence de Manchester City pour commencer. Alors que Pep Guardiola a été prolongé pour deux années consécutives jusqu’en juin 2025, Manchester City serait prêt à lui offrir un groupe encore plus étoffé avec deux éventuelles recrues : Bukayo Saka et Jude Bellingham selon 90min . Confronté au Real Madrid et à Liverpool notamment, Bellingham ayant des amis au sein du club anglais, Manchester City compterait sur la présence de Guardiola, un entraîneur au rayonnement important, pour convaincre Jude Bellingham de troquer la tunique du Borussia Dortmund pour celle des Skyblues .

Mercato - PSG : Keylor Navas reçoit une terrible nouvelle pour son transfert https://t.co/POkYTJooCm pic.twitter.com/YBnWKnaDkX — le10sport (@le10sport) December 15, 2022

Bellingham toujours indécis, le Borussia Dortmund contre-attaque