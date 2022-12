Mercato : Cette sortie improbable sur le transfert de Cristiano Ronaldo

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Ces derniers jours, Cristiano Ronaldo a été annoncé proche d'Al-Nassr, club situé en Arabie Saoudite. Alors que l'arrivée de l'international portugais est espéré dans le pays, la question a été posée à l'un des responsables de la formation. Mais Musalli Al-Muammar a fait mine de ne pas connaître le quintuple Ballon d'Or.

Libre de tout contrat après avoir rompu son contrat avec Manchester United, Cristiano Ronaldo a été annoncé proche d'Al-Nassr. il y a quelques jours, Marca avait même annoncé que son arivée en Arabie Saoudite était actée. Un salaire annuel de 200M€ l'attendrait.

Coupe du Monde 2022 : Mourinho et Cristiano Ronaldo réunis ? La décision retentissante du Portugal https://t.co/Xc3Lgpcnj5 pic.twitter.com/PzxwnKvqqL — le10sport (@le10sport) December 15, 2022

« Cristiano Ronaldo ? Je ne le connais pas »

Alors que les spéculations sont nombreuses au sujet de l'avenir de Ronaldo, des journalistes ont tenté d'interroger Musalli Al-Muammar, le responsable d'Al-Nassr. Mais questionné sur la possible arrivée du Portugais dans son club, il a lâché une réponse déconcertante. « Cristiano Ronaldo ? Je ne le connais pas » a déclaré le président d'Al-Nassr.

« Je ne m'attendais pas à ce qu'il négocie avec qui que ce soit »