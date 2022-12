Transferts : Cristiano Ronaldo attendu sur le mercato, il peut toucher le jackpot

Guillaume de Saint Sauveur

Libre de tout contrat depuis sa résiliation avec Manchester United, Cristiano Ronaldo est désormais en quête d’un nouveau challenge sur le marché des transferts. Et alors que les rumeurs vont bon train concernant un intérêt d’Al-Nassr, l’entraîneur du club saoudien Rudi Garcia a lancé un appel du pied à CR7.

Depuis le 22 novembre dernier et la grande annonce de Manchester United qui officialisait la résiliation de son contrat en raison d’un différend majeur qui était palpable depuis plusieurs mois, Cristiano Ronaldo (37 ans) est libre sur le marché des transferts. Ces derniers jours, il a d’ailleurs était question d’un vif intérêt de la part d’Al-Nassr qui lui proposerait un contrat de deux ans avec un salaire total de 200M€ pour venir assurer cette dernière pige en Arabie Saoudite. Et le feuilleton continue.

« C’est un feuilleton »

Interrogé par AS, Rudi Garcia a évoqué la piste Ronaldo, et l’entraîneur d’Al-Nassr n’exclut pas la possibilité d’attirer l’attaquant portugais dans ses rangs cet hiver : « Un transfert de Cristiano Ronaldo à Al Nassr ? Je ne peux rien dire sur Cristiano parce que sinon, cela apparaîtra immédiatement à la une des journaux : "Garcia : à propos de Ronaldo". Je constate que c'est que c'est un feuilleton et que cela fait une promotion très importante d'Al Nassr », confie l’entraîneur français d’Al-Nassr.

« N’importe quel entraîneur serait ravi… »