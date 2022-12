Transferts - PSG : En cas de départ, Messi a tout prévu pour son avenir

Thomas Bourseau

Alors que son contrat arrivera à expiration à l’issue de la saison au PSG, Lionel Messi ne devrait pas pour autant quitter le club cet hiver selon les derniers échos de la presse. En cas de départ l’été prochain du PSG, sa future destination serait déjà bien claire. Explications.

Il a désormais tout gagné. Que ce soit un championnat, une coupe nationale, une Ligue des champions, les Jeux Olympiques, un trophée continental avec l’Argentine et depuis dimanche soir : une Coupe du monde avec l’ Albiceleste . Lionel Messi a encore un peu plus consolidé sa légende dans l’histoire du ballon rond et pourrait même avoir fait un grand pas vers un huitième Ballon d’or. Mais l’heure n’est pas à la récompense individuelle suprême, mais à la seconde partie de saison avec le PSG pour potentiellement remporter la première Ligue des champions de l’histoire du club de la capitale, Messi en comptant déjà quatre avec le FC Barcelone à son palmarès.

L’Inter Miami prend son mal en patience pour Messi

Journaliste pour CBS Sports , Ben Jacobs a fait un point sur le feuilleton Lionel Messi et un potentiel départ pour l’Inter Miami. Si jamais une prolongation au PSG n’avait pas lieu, la franchise de Major League Soccer serait la destination la plus probable pour le septuple Ballon d’or à la prochaine intersaison, moment où il pourrait devenir agent libre. Des discussions auraient lieu depuis deux ans désormais entre le clan Messi et la franchise de MLS de David Beckham, où il est co-propriétaire. La tendance serait que Lionel Messi finirait sa carrière à l’Inter Miami et que le club floridien serait prêt à prendre son mal en patience avant que son rêve se réalise avec le recrutement de Messi en cas de prolongation de contrat au PSG.

Coupe du monde 2022 : Après le sacre, l’Argentine prend rendez-vous avec Messi pour 2026 https://t.co/0FZdEdJ9cy pic.twitter.com/RJsf4gAXCv — le10sport (@le10sport) December 19, 2022

Pas de départ cet hiver pour Messi

Pour ce qui est d’un départ dès le mercato hivernal, il ne faudrait pas vraiment s’attendre à ce qu’une telle éventualité ait lieu. Lionel Messi ne cultiverait absolument pas le désir de ne pas honorer son contrat au PSG. De plus, le comité de direction du Paris Saint-Germain n’approuverait pas une telle option.