Mercato - PSG : Le Qatar a préparé le terrain pour Lionel Messi

Thomas Bourseau

Le contrat de Lionel Messi arrive bientôt à son terme au PSG. De quoi pousser les dirigeants parisiens à préparer une offre pour un nouveau bail. Les modalités sont connues, il ne manquerait plus que l’aval du clan Messi.

Lionel Messi se trouve dans l’ultime saison de son contrat au PSG. Certes, une option pour prolonger son bail d’une année supplémentaire est incluse dans le deal convenu entre les deux parties. Mais pour ce faire, il faudrait que le septuple Ballon d’or donne son aval pour qu’elle soit activée. Ce qu’il n’a pas encore fait. Le10sport.com vous révélait dès le 20 octobre dernier de la volonté du PSG de lui préparer une belle offre de prolongation.

Le président Al-Khelaïfi a donné le ton dans le feuilleton Messi

Et à présent que la Coupe du monde a touché à sa fin dimanche soir avec le sacre de l’Argentine de Lionel Messi, le Paris Saint-Germain va pouvoir préparer son offre. Pour la Gazzetta dello Sport , Nasser Al-Khelaïfi faisait passer le message suivant dimanche avant la finale. « Aucune décision ne sera prise concernant le contrat de Leo Messi avant la nouvelle année. Nous sommes très heureux et Leo est aussi très heureux avec nous. Nous allons trouver la meilleure solution avec Messi, nous sommes très heureux et c'est fantastique ». Après la victoire finale de l’Argentine dans cette Coupe du monde au Qatar, le président du PSG a révélé un accord pour discuter avec Lionel Messi et son entourage après le Mondial. « Garder Mbappé et Messi? Bien sûr, ce sont les deux meilleurs buteurs et joueurs de la Coupe du monde. Je ne veux pas dire n'importe quoi pour Leo, on avait un accord pour parler après la Coupe du monde ».

Plein de confiance, le PSG prépare un contrat d’une saison avec une autre en option pour Messi