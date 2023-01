Il recale l’OM et doit «faire le point» sur son transfert

La rédaction

Priorité du mercato de l'OGC Nice depuis des semaines, Terem Moffi a ensuite été ciblé par l'OM. Toutefois, l'attaquant des Merlus a clairement rejeté l'intérêt de Pablo Longoria et souhaite s'engager au sein du club azuréen. Absent de la feuille de match contre Rennes, le Lorientais a eu besoin de faire «un point» sur sa situation comme l'a reconnu son entraîneur Régis Le Bris.

L'intrusion de l'OM dans le dossier Terem Moffi n'est pas passée inaperçue. Après la signature de Ruslan Malinovskyi, Pablo Longoria a connu plusieurs échecs lors de ce mercato, et comptait bien densifier son attaque avec l'attaquant nigérian. Toutefois, ce dernier est déterminé à rejoindre Nice et l'OM semble avoir abandonné cette piste. Le Lorientais n'était pas présent sur la feuille de match face à Rennes ce vendredi et son entraîneur Régis Le Bris a expliqué pourquoi.

L’OM veut aussi son Mbappé, c’est 30M€ https://t.co/WDEeh0lnpP pic.twitter.com/xmdBnyF8UW — le10sport (@le10sport) January 28, 2023

«Il a besoin de faire le point»

Annoncé à Nice, puis à l'OM, et intimement lié au transfert de Bamba Dieng, Terem Moffi agite l'actualité du mercato depuis plusieurs jours. Toutefois, l'avenir de l'attaquant est encore incertain, et son absence de la feuille de match contre Rennes a renforcé l'idée d'un départ. Présent en conférence de presse, Régis Le Bris s'est expliqué : « Il n’y a pas de problème psychologique avec Terem, il y a une période qui est très perturbée. Je le redis, c’est une bonne nouvelle pour le FCL d’avoir un attaquant de cette qualité dans son effectif. Il est très convoité, il nous a beaucoup apporté lors de la première partie de saison en marquant douze buts. Dans cette période de sollicitations multiples, il y a des questionnements sur son projet, et il a besoin de faire le point », a confié l'entraîneur du FC Lorient dans des propos rapportés par RMC Sport.

«Il est toujours Lorientais»