La star de l'OM a plombé un gros transfert

Arthur Montagne

Alors que l'OM enchaîne les échecs dans sa quête d'un nouvel attaquant, le club phocéen s'est une nouvelle fois cassé les dents sur la piste menant à Terem Moffi. L'attaquant du FC Lorient préfère rejoindre l'OGC Nice, et Eric Di Meco n'est pas particulièrement surprise. L'ancien Marseillais comprend que Terem Moffi refuse de rejoindre un club dans lequel évolue Alexis Sanchez à son poste.

L'OM rate Moffi

« Le petit Moffi, respect sur ce qu’il fait depuis le début de la saison, mais on ne sait pas s’il va faire la maille un cran au-dessus, c’est-à-dire en Ligue des champions où l’OM espère évoluer la saison prochaine. Ce n’est pas l’espoir de Lorient cette saison », explique l'ancien défenseur de l'OM au micro de RMC , avant de poursuivre.

«Il n’a pas peut-être pas envi de cirer le banc pendant 3 mois»