L’OM boucle un transfert, voilà tous les détails

Au départ, Bamba Dieng devait servir de monnaie d'échange pour le transfert de Terem Moffi. Mais alors que le Nigérian ne devrait finalement pas rejoindre l'OM, l'attaquant de 22 ans pourrait tout de même signer au FC Lorient. Un accord aurait été trouvé entre les deux clubs, et un contrat longue durée attendrait le Sénégalais en Bretagne.

Initialement inclus dans l’opération pour Terem Moffi, Bamba Dieng pourrait finalement rejoindre le FC Lorient même si le Nigérian n’arrive pas à l’OM. Pablo Longoria pousserait auprès des Merlus pour le transfert de l’attaquant de 22 ans. Le dossier s’est accéléré ces dernières heures, au point que son départ serait désormais imminent.

Sur son compte Twitter , le journaliste Mohamed Bouhafsi a annoncé un accord définitif entre l’OM et le FC Lorient pour le transfert de Bamba Dieng. Un terrain d’entente aurait été trouvé entre les deux parties autour d’une transaction à 8M€. 2M€ pourraient s’y ajouter en bonus.

