L'OM enchaîne les rateaux, catastrophe sur le mercato

Cet hiver, l'OM était très attendu sur le mercato et le marché était parfaitement lancé avec l'arrivée de Ruslan Malinovskyi, prêté par l'Atalanta avec une option d'achat. Mais depuis, c'est la catastrophe. En quête d'un second renfort offensif, Pablo Longoria a multiplié les échecs ces derniers jours, notamment avec Leandro Trossard ou encore Terem Moffi. Et même Ivan Ilic, dont le transfert semblait bouclé, est en train d'échapper à l'OM.

L'hiver s'annonçait chaud à l'OM, c'est confirmé ! Après avoir bouclé les départs de Luis Suarez et Gerson, le club phocéen s'est rapidement mis en quête de renforts offensifs, d'autant plus qu'Amine Harit s'est gravement blessé. C'est ainsi que Ruslan Malinovskyi a débarqué sous la forme d'un prêt avec une option d'achat. Jusque-là, tout se déroulait comme prévu pour l'OM, mais Pablo Longoria souhaitait boucler l'arrivée d'un autre renfort offensif. Et c'est là que tout s'est compliqué pour le mercato marseillais.

Trossard et Moffi, les coups durs

Dans un premier temps, l'OM a négocié en secret avec Leandro Trossard dont le transfert était en excellente voie, ce qui représentait un très joli coup. Mais c'était avant qu'Arsenal n'inverse la tendance. Après avoir vu Mudryk filer à Chelsea, les Gunners ont décidé d'accélérer pour recruter l'international belge qui a donc filé à Arsenal pour environ 20M€. Pablo Longoria s'est donc rebattu sur une autre piste à savoir Terem Moffi, qui aurait pu occuper la pointe de l'attaque marseillaise, permettant à Alexis Sanchez d'évoluer dans un rôle de second attaquant qui lui convient plus. Mais le buteur de Lorient préfère rejoindre l'OGC Nice ce qui fait capoter son transfert à l'OM.

Ilic, la pépite qui échappe à l'OM

Mais les échecs de l'OM ne se sont pas arrêtés là puisque le club phocéen était également persuadé d'avoir bouclé le transfert d'Ivan Ilic. Mais le grand espoir serbe, qui évolue à l'Hellas Vérone, devrait finalement rejoindre le Torino qui s'est aligné sur l'offre marseillaise. C'est donc un nouvel échec pour l'OM sur ce mercato qui s'annonce donc très compliqué...