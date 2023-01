Le mercato du PSG peut basculer à tout moment

Axel Cornic

L’avenir de Milan Skriniar est d’ores et déjà acté, puisqu’il ne prolongera pas son contrat avec l’Inter et aurait déjà trouvé un accord avec le Paris Saint-Germain. Luis Campos aimerait toutefois aller plus vite que la musique et anticiper son arrivée à ce mercato de janvier, même si l’Inter ne semble pas si facile à convaincre.

Le mercato hivernal du PSG se joue en ce moment, puisque comme nous vous l’avons annoncé sur le10sport.com Luis Campos souhaite recruter Milan Skriniar. Ce dernier est en fin de contrat et quittera l’Inter dans seulement quelques mois, mais pourrait finalement arriver au PSG plus vite que prévu.

L’Inter prête à lâcher Skriniar...

La Gazzetta dello Sport a annoncé qu’une offre de 10M€ du PSG aurait été refusée par le club milanais, qui en réclamerait plus de 20M€. Le quotidien révèle que tout va se jouer sur la recherche de son remplaçant, puisque si l’Inter trouve son bonheur rapidement, alors la porte sera grande ouverte pour Skriniar.

Mais seulement avec son remplaçant