Messi, Delort, Neymar… Toutes les infos mercato du 16 janvier

PSG : Riolo démonte la prolongation de Messi

Sous contrat jusqu'en juin prochain avec le PSG, Lionel Messi est en pourparlers dans l'optique d'une prolongation depuis un moment comme le10sport.com vous l'a révélé. Et selon Daniel Riolo, il s'agit d'une très mauvaise idée : « On est en train de réfléchir si on va prolonger Messi et Ramos ? Mais, je ne sais pas, donne-lui 20 ans ! Prolonge Messi de 20 ans et puis tu lui donnes une loge et il viendra quand il sera grand-père au stade avec les petits-enfants », ironise le journaliste sur RMC Sport.



PSG : Riolo se lâche sur le recrutement de Neymar

Par ailleurs, Daniel Riolo s'est également lâché au micro de RMC Sport sur le transfert record de Neymar en 2017, recruté pour 222M€ par le PSG : « Est-ce qu'on se rend compte que Neymar, au niveau du recrutement et du salaire, c'est le plus gros flop de l'histoire du football ? Je ne vois pas de plus gros flop pour ce que ça a coûté. Ce n'est pas parce qu'il a été bon dans deux matchs du Final 8 en 2020 que ça va te sauver la vie. Et aussi contre le Bayern Munich en 2021 », estime Riolo.



OM : Andy Delort ne sera pas le buteur attendu

Alors que la direction de l'OM étudie la possibilité de faire venir un nouveau buteur en cette période de mercato, la piste Andy Delort a été évoquée ces derniers jours. L'international algérien, en instance de départ à l'OGC Nice, aurait même proposé son profil à Pablo Longoria à en croire les révélations de Foot Mercato , mais le président de l'OM n'a finalement pas donné suite. Et selon Ouest-France, un accord serait imminent entre Delort et le FC Nantes.



L'OM n'est pas seul sur Isco

Ces derniers jours, un intérêt de l'OM pour Isco (30 ans, libre) était évoqué, mais Pablo Longoria n'est pas le seul à envisager cette possibilité. Selon Fabrizio Romano, le club saoudien d'Al-Khaleej aurait également fait une proposition juteuse à l'ancien joueur du Real Madrid, qui offre finalement refusée par l'international espagnol.



