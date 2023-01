Un départ est annoncé au PSG, il lâche une réponse troublante

Malheureux au PSG, Pablo Sarabia devrait plier bagages cet hiver. L'Espagnol est annoncé en partance depuis quelques jours maintenant et il se rapprocherait de Wolverhampton. Le club de Premier League serait tombé d'accord avec la formation parisienne pour le transfert du joueur de 30 ans. Mais Julen Lopetegui a botté en touche au moment d'évoquer cette opération.

« Les choses ne sont pas faites mais sont bien engagées. Pablo est un très bon heureux mais il n’était pas heureux ici, donc pas productif. Il a cette opportunité de rejoindre la Premier League. Ça ne sert à rien de garder des joueurs malheureux dans l’effectif. » En conférence de presse, Christophe Galtier lâchait un indice de taille sur l’avenir de Pablo Sarabia. Mécontent de sa situation, l’Espagnol voudrait partir et il se rapprocherait de Wolverhampton. Néanmoins, l’entraîneur du club anglais a botté en touche lorsqu’il a été interrogé sur le sujet.

Julen Lopetegui on Pablo Sarabia deal: “No comment — but can confirm we’ve an interest in signing new players” 🟠 #WWFCSarabia deal will be completed this week for €5m fee plus add-ons, as João Gomes deal too. pic.twitter.com/E3VywgUyRd