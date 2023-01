Le PSG lance son mercato, du mouvement est annoncé

La rédaction

En manque de temps de jeu au PSG, Pablo Sarabia devrait quitter la capitale très prochainement. L'Espagnol se rapprocherait de plus en plus d'une arrivée à Wolverhampton en Premier League. Christophe Galtier a d'ailleurs annoncé son probable départ en conférence de presse, avant d'évoquer la possibilité de trouver son remplaçant sur le mercato.

Revenu de son prêt au Sporting CP, Pablo Sarabia espérait avoir une meilleure situation au PSG. Mais finalement, l’Espagnol n’a dû se contenter que d’un rôle de remplaçant sous Christophe Galtier depuis le début de saison. Le joueur de 30 ans en aurait assez de sa situation et serait ainsi prêt à quitter le PSG dès cet hiver. Le10Sport.com est en mesure d’affirmer que le club de la capitale n’est pas opposé au départ de Pablo Sarabia. Et son transfert est en train de se préparer.

Le PSG annonce un transfert imminent https://t.co/jHapvy34kL pic.twitter.com/DWwevpuCoJ — le10sport (@le10sport) January 14, 2023

Sarabia se rapproche de Wolverhampton

Comme annoncé par Relevo , un accord de principe aurait été trouvé entre le PSG et Wolverhampton autour d’un transfert à 5M€. Foot Mercato a indiqué par la suite que 2M€ de bonus auraient fixés dans la transaction. Au total, le PSG pourrait récupérer 7M€ dans la transaction. Fabrizio Romano a précisé que Wolverhampton devrait signer les documents dans les prochaines heures pour boucler l’opération. Enfin, le journaliste Matteo Moretto a révélé que le transfert de Pablo Sarabia en Premier League devrait être officialisé en début de semaine prochaine.

«Il a cette opportunité de rejoindre la Premier League»

De son côté, Christophe Galtier a affirmé en conférence de presse que le transfert de Pablo Sarabia n’était pas encore bouclé mais qu’il était en bonne voie : « Les choses ne sont pas faites mais sont bien engagées. Pablo est un très bon heureux mais il n’était pas heureux ici, donc pas productif. Il a cette opportunité de rejoindre la Premier League. Ça ne sert à rien de garder des joueurs malheureux dans l’effectif. »

«Le club travaille sur différentes pistes»