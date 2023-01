Un transfert est acté au PSG, c’est imminent

Dans les prochaines heures, Pablo Sarabia pourrait bien claquer la porte du PSG. L'Espagnol, en quête de temps de jeu, se rapprocherait de plus en plus de Wolverhampton. Le club anglais se serait d'ailleurs entendu avec la formation parisienne pour le montant du transfert. Et tout devrait être bouclé très prochainement.

N’étant plus satisfait de sa situation au PSG, Pablo Sarabia serait prêt à claquer la porte. L’Espagnol voudrait plus de temps de jeu et pourrait donc être amené à quitter le club de la capitale. Le PSG n’y est pas spécialement opposé et réclame 10M€ selon nos informations exclusives. Mais finalement, la formation parisienne aurait revu ses exigences à la baisse.

Comme révélé par Relevo , le PSG et Wolverhampton se seraient entendus autour d’une opération à 7M€, dont 2M€ en bonus, pour le transfert de Pablo Sarabia. L’Espagnol devrait s’engager avec le club anglais jusqu’en juin 2025. Et la transaction devrait être finalisée très prochainement.

Wolves will complete documents for Pablo Sarabia deal in the next hours. €5m fee confirmed, add-ons agreed and Sarabia accepted all the conditions 🟠 #WWFCRuben Neves future will be discussed soon as many clubs are tracking him. pic.twitter.com/qP8PFjHRAv