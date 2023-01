Il met la pression pour claquer la porte du PSG

Pierrick Levallet

N'étant pas vraiment satisfait de sa situation au PSG, Pablo Sarabia pourrait bien être amené à changer de club cet hiver. L'Espagnol voudrait retrouver un meilleur temps de jeu, et le club de la capitale ne serait pas opposé à l'idée de s'en séparer. D'ailleurs, le joueur de 30 ans ferait le forcing pour acter son départ lors de ce mercato hivernal.

Prêté au Sporting CP la saison dernière, Pablo Sarabia s’attendait sans doute à plus de temps de jeu en revenant au PSG. Mais finalement, le joueur de 30 ans ne doit se contenter que de quelques bouts de matchs sous Christophe Galtier (19 rencontres jouées toutes compétitions confondues, seulement 6 titularisations). Pablo Sarabia pourrait donc plier bagages cet hiver pour retrouver une meilleure situation. Et l’un de ses prétendants s’activerait sérieusement pour le recruter.

Wolves-Sarabia, cada vez más cerca. Fuentes involucradas confirman que las conversaciones avanzan rápidamente hacia un acuerdo. El futbolista presiona para irse. @relevo — Matteo Moretto (@MatteMoretto) January 13, 2023

Sarabia pousse pour quitter le PSG

À en croire les informations du journaliste de Relevo Matteo Moretto, Wolverhampton toucherait au but pour Pablo Sarabia. Les négociations entre le club anglais et l’attaquant du PSG avanceraient très rapidement. Un accord ne serait plus très loin d’être trouvé. De son côté, Pablo Sarabia mettrait la pression sur la formation parisienne pour forcer son départ.

Le PSG attend 10M€